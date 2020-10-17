Уфа, , 20:59 — REGNUM В Уфе в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

ЧП произошло 17 октября на ул. М. Рыльского, 12. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека (две женщины и один мужчина).

«Пожар локализован на площади 6 квадратных метров в 20:18 (местное время), — говорится в сообщении. — Открытое горение ликвидировано в 20:20».

Отмечается, что звеньями газодымозащитной службы было спасено 25 человек.

В настоящее время устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября в Уфе семь человек были спасены во время пожара в одной из квартир многоквартирного дома.

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