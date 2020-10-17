Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM На стройплощадке на месте бывшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Московском районе Северной столицы нашли крупнокалиберный снаряд времён Первой мировой войны. Он был предназначен для стрельбы из орудия образца 1867 года. Боеприпас охраняют в ожидании вывоза на утилизацию.

Боеприпас, найденный на месте СКК ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, снаряд был найден при проведении земляных работ. Как известно, на месте снесенного в январе 2020 года СКК будут строить новую хоккейную арену к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

На место обнаружения снаряда прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Все работы были остановлены, а люди отведены на безопасное расстояние.

«Специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно к 11-дюймовому орудию образца 1867 года, находящийся в состоянии сильной коррозии и представляющий опасность для окружающих», — пояснили в пресс-службе Главка Росгвардии.

Снаряд должны забрать сапёры Западного военного округа для вывоза на полигон. А пока боеприпас охраняют сотрудники охраной полиции.