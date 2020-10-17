Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:52 — REGNUM В одной из больниц Нижнего Тагила Свердловской области 85-летняя женщина получила гематомы и перелом плеча. Об этом пишут СМИ со ссылкой на родственников пациентки.

По данным «КП-Екатеринбург», 14 октября её выписали после лечения COVID-19, и уже дома были обнаружены травмы. Ранее она сообщала своим близким о якобы имевших место «издевательствах» со стороны персонала, но они ей не верили.

В самой больнице утверждают, что персонал не причастен к гематомам и перелому. Родственники обратились в полицию и региональный минздрав.