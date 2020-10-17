Саратов, , 15:57 — REGNUM В Саратове женщина выбросила из окна своей квартиры на четвертом этае двух детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает Саратовское областное управление СК России.

Сообщается, что женщина, выбросила из окна своей квартиры двух дочек пяти и восьми лет. Затем она ранила себя в грудь. Все трое были госпитализированы.

Медики оценивают состояние девочек как стабильно тяжелое.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство двух малолетних лиц»). Злоумышленница также помещена в больницу. Её охраняет полиция.