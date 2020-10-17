Париж, , 14:25 — REGNUM Подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.). Об этом 17 октября сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в судебной системе.

Как указывает издание, это 18-летний молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве.

Также уточняется, что он не находился в списке радикально настроенных лиц, однако состоял в банде в коммуне Эраньи, где один из участников был радикальным исламистом.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 октября мужчина обезглавил учителя неподалеку от учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, находящейся неподалеку от Парижа. Предполагаемый преступник был застрелен сотрудниками полиции на территории расположенной рядом коммуны Эраньи.

Кроме того, по данным французских СМИ, 5 октября убитый учитель проводил урок истории, где обсуждалась свобода слова и показывал на нем карикатуры на пророка Мухаммеда.