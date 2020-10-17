Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализирован новорожденный ребенок от суррогатной матери. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.

Как уточнили в аппарате, уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина совместно с органами опеки Калининского района Петербурга организовали госпитализацию в детскую больницу мальчика, рожденного суррогатной матерью для граждан КНР семь дней назад.

«Это один из новорожденных который был передан представителю китайской компании «BluedBaby». На данный момент у компании остаётся ещё семь детей и ждут рождения ещё одного», — пояснили в аппарате омбудсмена.

В настоящий момент обсуждается вопрос о направлении всех малышей в профильные учреждения под наблюдение врачей.

По данным ряда СМИ, ребенок был госпитализирован с постгипоксическим состоянием средней тяжести.

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Добавим, 14 октября стало известно о смерти ребенка, который был рожден для одинокого гражданина КНР от суррогатной матери, заключившей контракт с китайской компанией «BluedBaby».

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Ранее, 9 октября сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области скончался пятимесячный ребенок, который был рожден российской суррогатной матерью для биологических родителей из Китая. Тело малыша было найдено в квартире, арендуемой петербургским суррогатным агентством «Наследие», где он находился под присмотром няни.

В Петербурге сейчас находятся около 130 детей от суррогатных матерей которые из-за пандемии коронавируса и закрытых границ не могут быть переданы своим биологическим родителям.

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