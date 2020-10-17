Париж, , 12:21 — REGNUM В рамках уголовного дела, возбужденного во Франции после того, как 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрезал голову 47-летнему учителю истории в городе Конфлан-Сент-Онорин, задержаны уже девять человек. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает телеканалBFMTV.

Полиция Франции Biedermann

Напомним, что зверское убийство было совершено накануне, 16 октября. 18-летний молодой человек отрезал голову учителю истории, который несколькими днями ранее на уроке свободы слова показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца пытался скрыться, но его настигли и застрелили при задержании.

По сообщению французских СМИ, убийца был юношей 18 лет чеченского происхождения. Родился он в Москве и имел гражданство России.

Сперва сообщалось, что французская полиция задержала четырех членов семьи убийцы — его родителей, деда и 17-летнего брата. Затем были задержаны ещё пять человек — отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека.