Париж, , 08:10 — REGNUM По делу об убийстве школьного учителя во Франции задержаны четыре человека. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Сообщается, что все задержанные — это родственники молодого человека, который обезглавил школьного учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа.

По данным французской прессы, убийца является гражданином России чеченского происхождения. Школьного учителя он обезглавил потому, что тот на своих уроках показывал ученикам скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo. Убийца отрубил голову 47-летнему преподавателю и выложил фото убийства в социальные сети, сопроводив его угрозами «неверным» и президенту Франции.

18-летний убийца, которого, по неподтверждённым данным, зовут Абдулак Анзоров, был застрелен при задержании. Сейчас задержаны его родственники.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.