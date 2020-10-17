Тегеран, , 12:33 — REGNUM Полицейские силы провинции Керман на юге Ирана конфисковали 1340 килограммов наркотиков в ходе двух отдельных операций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 октября.

Командующий полицией провинции Керман второй бригадный генерал Абдолреза Назери отметил, что в результате разведывательных мероприятий полицейские силы провинции изъяли 683 кг опиума в районе Джаз-Муриан. «В связи с этим был арестован один контрабандист», — подчеркнул он.

Назери также сообщил, что в ходе другой операции полицейские силы конфисковали 657 кг опиума в Кермане. По словам начальника полиции, контрабандисты скрылись в высокогорье этого района.

Будучи соседом крупнейшего производителя наркотиков в мире, Исламская Республика Иран взвалила на себя тяжелое бремя в качестве одного из основных маршрутов транспортировки наркотиков. Несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков.