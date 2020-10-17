Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 04:13 — REGNUM В Забайкальском крае прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя Забайкальского края, подозреваемого в стрельбе в девятилетнего мальчика из пневматической винтовки. Об этом вечером 16 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

По версии следствия, обвиняемый 59-летний мужчина увидел, что «соседский девятилетний мальчик залез и встал ногами на прикреплённое к задней двери его автомашины запасное колесо», взял пневматическую винтовку, после чего «дождавшись, когда мальчик выйдет из-за автомобиля на открытый участок, выстрелил в него, попав в грудную клетку и причинив тяжкий вред здоровья».

«Прокуратура Приаргунского района Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении… неработающего жителя районного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, с применением оружия»)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее арестованный мужчина в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело направлено в Приаргунский районный суд.