Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одобрил обращение властей Калифорнии о введении в штате в связи с лесными пожарами режима масштабного бедствия. Об этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 16 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, который одобрил наш запрос Декларации о масштабном бедствии. Благодарен за его быстрый ответ», — написал Ньюсом.

Режим бедствия позволяет властям штата получать федеральные средства, выделяемые в качестве помощи.

Напомним, что согласно данным управления лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, на территории штата в настоящее время продолжает действовать 21 масштабный природный пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате лесного пожара, вспыхнувшего на севере штата Калифорния (США), погибли не менее трёх человек.

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