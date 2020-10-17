Париж, , 02:27 — REGNUM Парижская полиция, расследующая убийство учителя на религиозной почве вечером 16 октября, задержала четырёх человек. Об этом со ссылкой на источник в судебных органах сообщает агентство France-Presse.

Все задержанные, в числе которых один несовершеннолетний, являются родственниками убийцы.

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октября мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений в департаменте Валь-д'Уаз. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. Убийца был на месте преступления застрелен полицией.

По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.

Зверское убийство на религиозной почве уже прокомментировал французский сатирический журнал Charlie Hebdo, не раз подвергавшийся нападкам со стороны исламских экстремистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам визита в коммуну Конфлан-Сент-Онорин, где ранее исламский экстремист обезглавил преподавателя истории и географии, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель был убит, «потому что преподавал ученикам свободу слова».

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