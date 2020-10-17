Назрань, Ингушетия, , 01:09 — REGNUM Один из боевиков, блокированных в Назрани во время проведения спецоперации Федеральной службой безопасности России, был застрелен, сообщил 17 октября журналистам источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в ходе перестрелки между силовиками и боевиками взорвался автомобиль, после чего он полностью сгорел. Погибший находился в ней.

Сейчас район операции оцеплен, подробности происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перестрелка в Назрани произошла между сотрудниками ФСБ и боевиками в пятницу вечером. Подъезды к месту происшествия заблокированы военными автомобилями.

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