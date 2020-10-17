Ростов-на-Дону, , 01:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону сапёры соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) обезвредили 19 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.

Опасные находки были обнаружены в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону во время проведения строительных работ. Прибывшие на место сапёры классифицировали 17 найденных боеприпасов как артиллерийские осколочно-фугасные снаряды калибром 76-мм. Неподалёку от места первой находки ими были обнаружены ещё два боеприпаса времён Великой Отечественной войны — артиллерийский снаряд калибром 152-мм и миномётная мина калибром 82-мм.

Опасные находки с соблюдением необходимых мер предосторожности были вывезены на полигон мотострелкового соединения ЮВО и уничтожены накладным взрывным зарядом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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