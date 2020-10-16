Париж, , 23:52 — REGNUM Публичное убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем является террористической атакой, заявил 16 октября президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, погибший был убит за то, что учил детей «свободе».

"Наш соотечественник был убит за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник стал жертвой террористической атаки», — заявил Макрон в ходе посещения места убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября неизвестный преступник отрезал голову мужчине возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими в соседней коммуне Эраньи.

Французские СМИ утверждают, что преподаватель был убит за демонстрацию на уроках «свободы слова» карикатур на пророка Мухаммеда.

Ряд СМИ заявляет, что убийца имел гражданство Алжира, в то же время утверждается, что он родился в Москве и по национальности являлся чеченцем. Официальных подтверждений какой-либо версии французские СМИ не приводят.

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