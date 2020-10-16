Конфлан-Сент-Онорин, , 23:35 — REGNUM Французские преподаватели призвали провести «минуту молчания» по своему коллеге, обезглавленному в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Le Figaro.

Используя хештег #JeSuisProf («я преподаватель» — прим. ИА REGNUM), пользователи интернета выражают поддержку родным и близким учителя истории и географии, зверски убитому недалеко от колледжа Буа-д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин департамента Валь-д'Уаз.

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октября мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.