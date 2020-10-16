Назрань, Ингушетия, , 23:33 — REGNUM В одном из районов города Назрань произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками правоохранительных структур и неизвестными злоумышленниками, сообщает 16 октября Интерфакс со ссылкой на неназванный информированный источник.

По утверждению агентства, в месте перестрелки был слышен взрыв. По непроверенным данным, могла взорваться автомашина, на которой передвигались преступники.

«Предположительно, вечером в пятницу в одном из округов Назрани завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — цитирует агентство слова источника.

Подъезды к месту происшествия заблокированы военными автомобилями. Доступ туда полностью перекрыт.

Официальных сообщений по этому поводу пока не поступало.

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