Париж, , 23:30 — REGNUM Посольство России в Париже запросило у властей Франции сведения о человеке, обезглавившим преподавателя колледжа в Конфлан-Сент-Онорин. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.

По его словам, на данный момент российская сторона не располагает информацией о гражданстве подозреваемого. «Мы запросили французские компетентные органы на этот счёт», — цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, ранее во французских СМИ появилась информация, что убийцей преподавателя мог быть 18-летний уроженец Чечни, являвшийся родственником одного из учащихся. Преступник был застрелен полицией при попытке задержания.