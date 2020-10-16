Париж, , 23:15 — REGNUM Человек, отрезавший под Парижем голову учителю истории, мог родиться в Москве 18 лет, сообщает 16 октября телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Кроме того, утверждается, что убийца по национальности был чеченцем.

«Мы выяснили, что он родился в 2002 году в Москве», — было заявлено в эфире телеканала.

Одновременно французская газета Parisien сообщила, что убийца имел гражданство Алжира и родился в 1972 году.

Официальных подтверждений ни одной из версий нет.

Как сообщало, 16 октября около 18:00 мск неизвестный обезглавил мужчину возле здания учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Предполагаемый убийца был застрелен сотрудниками полиции.

По утверждению СМИ, причиной убийства могли быть карикатуры на пророка Мухаммеда.

Расследованием убийства занимается антитеррористический отдел прокуратуры Франции.

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