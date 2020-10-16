Махачкала, , 19:07 — REGNUM В Дагестане произошел пожар на территории коньячного завода в городе Дербенте. В цехе по розливу готовой продукции загорелась кровля, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену в 16:15. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. Они установили, что горит цех на площади 200 кв. м. Огнеборцам удалось локализовать пожар уже к 16:41. К 17:00 было ликвидировано открытое горение.

«Сгорела кровля одноэтажного цеха. Жертв и пострадавших нет. Идет разбор и проливка конструкций», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В тушении пожара участвовал 31 сотрудник МЧС, было привлечено девять единиц техники.