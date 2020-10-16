Злынковский район, , 18:15 — REGNUM Завершены поисково-спасательные работы в посёлке Вышков Злынковского района Брянской области. Спасатели обнаружили под завалами спасатели тело женщины, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональном оперативном штабе.

На месте карстового провала, где 16 октября обрушилась часть одноэтажного жилого дома, нашли погибшую женщину. Её личность установят после необходимых процедур. Теперь силы спасателей и оперативных служб будут направлены на ликвидацию последствий обрушения.

Работы продолжатся в круглосуточном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская прокуратура организовала проверку после обрушения дома