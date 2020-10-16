Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM Сообщение о возгорании на мебельном складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода поступило МЧС в 8.20 утра 16 ноября. Площадь возгорания составила более 1800 квадратных метров, огонь потушен. Пострадавших нет. Об этом сообщает главное управление МЧС по Нижегородской области.

Спасатели на месте пожара на мебельном складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода 52.mchs.gov.ru

Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. На место происшествия прибыл пожарный поезд. На месте работали 86 человек личного состава и 26 единиц техники.

По данным СМИ пожар имеет высокую сложность, «поскольку склад был переполнен высокогорючими материалами».

«Не исключено, что это нарушение со стороны хозяев и стало причиной возгорания. Вместе со спасателями на месте работают правоохранительные органы», — пишет NN.ru