Ульяновск, , 17:02 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». Ему инкриминируют получение взятки, сообщает региональное следственное управление СКР.

Правоохранители полагают, что с мая 2016 года по сентябрь 2019 года фигурант уголовного дела получил частями от местного предпринимателя 544 тыс. рублей взятки. По версии следствия, данные средства предназначались за заключение договоров с художественным музеем на выполнение работ и оказание услуг.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации Димитровграда. По версии следствия, её подозревают в получении 300 тыс. рублей взятки «за незаконные действия при заключении договоров аренды земельных участков».