Анкара, , 16:46 — REGNUM В Турции не менее 54 человек погибло в результате отравления контрафактным алкоголем, сообщает 16 октября турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, новые случаи отравления были зафиксированы в провинциях Текирдаг и Измир.

Ранее было известно об отравлении алкоголем 43 человек в турецких провинциях Айдын, Трабзон, Измир, Кырыккале, Мерсин и Мугле.

Ещё 20 человек остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Ранее в Турции сообщалось об обнаружении в южной провинции Мерсин подпольного цеха по производству поддельных алкогольных напитков.

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