Злынковский район, , 16:40 — REGNUM Проверка исполнения федерального законодательства организована прокуратурой Злынковского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве уделят внимание строительным нормативам и сетям водоснабжения.

Проверку начали по факту провала грунта в селе Вышков, в результате которого частично обрушился одноэтажный жилой дом.

«В ходе проверки, в том числе будет дана оценка соблюдению нормативов обустройства ливневых канализаций дорог, прилегающих к земельному участку, а также надлежащего состояния систем водоснабжения и водоотведения в населённом пункте», — уточнили в прокуратуре.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами может находиться женщина 1950 года рождения.

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