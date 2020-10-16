Злынковский район, 16 октября 2020, 16:40 — REGNUM Проверка исполнения федерального законодательства организована прокуратурой Злынковского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве уделят внимание строительным нормативам и сетям водоснабжения.
Проверку начали по факту провала грунта в селе Вышков, в результате которого частично обрушился одноэтажный жилой дом.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами может находиться женщина 1950 года рождения.
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