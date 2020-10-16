Чагчаран, Афганистан, , 16:29 — REGNUM Семь человек стали жертвами терактов в афганских провинциях Гор и Пактия, ещё пятеро получили ранения, 16 октября сообщает «Синьхуа».

Всего в Афганистане сегодня, 16 октября, прогремели два взрыва. Сначала в Горе на самодельной бомбе подорвался микроавтобус: погибли семь человек, из них трое мужчин, две женщины и два ребёнка. Один человек был ранен.

Ответственность за этот теракт власти Гора возложили на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем бомба взорвалась в Пактии, в результате чего были ранены четыре человека.

Напомним, по данным афганской полиции, с начала месяца в стране от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли и пострадали порядка девяти десятков жителей Афганистана.

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