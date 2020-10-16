Тюмень, , 16:29 — REGNUM В одном из пансионатов Тюмени 90-летняя постоялица более суток ждала скорую помощь. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Женщина после инсульта, она выдернула зонд, через который ее кормили и поили, давали лекарства. Скорую помощь ей вызвали утром 15 октября, рассказали изданию сотрудники пансионата.

«Она буквально умирает на глазах. Звонили днём в скорую, там ответ один: «Ждите, назначим бригаду», — сообщают сотрудники.

В департаменте здравоохранения 16 октября в 14;40 по местному времени пояснили, что вызов был передан передан в поликлинику и в ближайшее время к постоялице пансионата приедут врачи.

Напомним, что в Тюменской области наблюдается резкий всплеск заражений коронавирусной инфекцией. Бригады скорой и неотложной помощи комплектуют из терапевтов поликлиник, узких специалистов, студентов-медиков.