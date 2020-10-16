Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Кировграде (Свердловская область) 35-летнюю мать подозревают в убийстве своей малолетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Тело девочки обнаружили в одной из квартир жилого дома. Основная подозреваемая — мать ребёнка, которая после происшествия нанесла сама себе телесные увечья после случившегося.

«По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается», — сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Предполагается, что мать пыталась покончить жизнь самоубийством после трагедии, но этого не дал ей сделать сожитель, вернувшийся на обед. Именно мужчина сообщил об инциденте полицейским.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Мать находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карпинске мать держала в шкафу новорожденного ребёнка около полугода.

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