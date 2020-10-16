Тюмень, , 15:59 — REGNUM В Тюмени с третьего этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба отдела полиции областной столицы.

Сообщение о падении малыша поступило в дежурную часть в 15:14 по местному времени (13;14 мск). Квартира, из которой выпал ребёнок, расположена во многоэтажном доме на улице Камчатской.

Мальчик жив, госпитализирован с травмами. На месте происшествия работают полицейские инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба отдела полиции города Тюмени.