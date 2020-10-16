Тюмень, , 15:50 — REGNUM В Тюмени коллеги объявленного в международный розыск адвоката Евгения Хабнера уверяют в бездоказательности обвинений, выдвинутых против него. Об этом говорится в официальном заявлении средствам массовой информации некоммерческой организации «Ассоциация Коллегия адвокатов Хабнера».

Напомним, Ленинский районный суд Тюмени постановил заключить под стражу известного в регионе адвоката Евгения Хабнера, которого обвиняют в подкупе свидетеля по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. В августе 2020 года в отношении Хабнера была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он вскоре исчез.

Его коллеги утверждают, что подкупа свидетеля не было. Мужчине была выплачена одна тысяча рублей за пропущенный рабочий день и проезд на такси, но не взятка.

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