Самара, , 15:51 — REGNUM Проверка по факту несчастного случая с малолетним ребенком проводится в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной версии, 15 октября в детском дошкольном учреждении Борского района 4-летний мальчик подавился деталью от конструктора. Спасти его не удалось.

По данному факту следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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