Симферополь, 16 октября 2020, 15:36 — REGNUM Спасательную операцию на горе Аю-Даг провели сотрудники Алуштинского АСО «Крым-Спас». С тропы сбились двое туристов из Брянска, их эвакуировали на моторной лодке, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сообщение о заблудившихся путниках поступило в службу спасения 15 октября в 21:40. Молодой человек и девушка по тропе спустились к морю и не смогли подняться обратно по слишком крутому склону. Спасатели на моторной лодке обследовали береговую линию.
Медицинская помощь туристам не потребовалась.