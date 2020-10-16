Симферополь, , 15:36 — REGNUM Спасательную операцию на горе Аю-Даг провели сотрудники Алуштинского АСО «Крым-Спас». С тропы сбились двое туристов из Брянска, их эвакуировали на моторной лодке, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о заблудившихся путниках поступило в службу спасения 15 октября в 21:40. Молодой человек и девушка по тропе спустились к морю и не смогли подняться обратно по слишком крутому склону. Спасатели на моторной лодке обследовали береговую линию.

«Пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте прибойной полосы юго-западного склона мыса Креометапон горы Аю-Даг. Сотрудники «Крым-Спас» подняли жителей Брянска на борт судна, оказали психологическую помощь. После чего доставили на набережную пгт. Партенит», — уточнили в ведомстве.

Медицинская помощь туристам не потребовалась.