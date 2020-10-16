Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу начали проверку по факту смерти полугодовалого мальчика в одной из больниц города. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребенка.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.