Элиста, , 15:17 — REGNUM В Республике Калмыкия на трассе Элиста — Ремонтное произошло смертельное ДТП, в котором погиб житель Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 16 октября.

Авария произошла вечером 15 октября в Целинном районе. По предварительной версии случившегося, водитель Chevrolet Epica не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в правый кювет. Автовладелец скончался на месте, получивший травмы пассажир госпитализирован в республиканскую больницу. Оба — жители Дагестана.

Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.