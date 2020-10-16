Самара, , 14:53 — REGNUM Женщину подозревают в покушении на убийство своего новорожденного ребенка в Самаре. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 13 сентября текущего года женщина 1986 года рождения самостоятельно родила ребенка в квартире, в которой поживала. Следователи считают, что она завернула его в пакет и оставила в квартире.

Родственница подозреваемой увидела новорожденного, когда пришла домой к подозреваемой, принеся с собой продукты. Женщина сообщила об этом стражам порядка и сотрудникам скорой медицинской помощи. Малыша доставили в больницу, ему оказывается медпомощь.

По словам подозреваемой, она подумала, что малыш родился мертвым.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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