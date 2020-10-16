Брянск, , 14:41 — REGNUM Ситуацию с обрушением жилого дома в карстовый провал и поисково-спасательные работы контролирует лично губернатор Брянской области Александр Богомаз, заявили 16 октября в пресс-службе правительства региона. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Глава региона провёл видеоселекторное совещание — с места происшествия на связь вышли заместитель начальника Управления ГО и ЗН регионального МЧС Роман Игнатов и глава Злынковской районной администрации Александр Грищенко. Поисково-спасательные работы продолжаются, ситуацию контролирует лично губернатор.

По уточнённой информации, обрушилась часть одноэтажного трёхквартирного жилого дома. В этом месте карстовые провалы возникают из-за того, что меловые породы выходят близко к поверхности земли и подземные воды вымывают грунт.

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