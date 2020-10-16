Чебоксары, , 14:22 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии сегодня, 16 октября, в результате столкновения минивэна с дорожным манипулятором пострадали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла в полдень на дороге Цивильск — Ульяновск. По данным полиции, водитель минивэна «Мерседес» c прицепом врезался в стоявший на крайней левой полосе манипулятор, который устанавливал ограждения для разделения транспортных потоков.

«Предварительная причина ДТП — нарушение ПДД со стороны водителя иномарки», — говорят в полиции.

На момент аварии в салоне машины было девять пассажиров, которые ехали из Москвы и в село Батырево. В полиции отмечают, что в результате столкновения были госпитализированы водитель «Мерседеса» и четверо его пассажиров, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Мерседеса» по факту ДТП по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах: авария с участием иномарки и «Жигулей» произошла 11 августа, в результате ранения получили три человека.