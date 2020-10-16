Пенза, , 15:10 — REGNUM В столице Пензенской области сегодня утром, 16 октября из Суры достали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался 32-летний пензенец. Выяснилось, что тонувший мужчина кричал и просил о помощи. Спасатели получили звонок от очевидца и доплыли к тонущему на лодке. Достав его из воды, провели реанимационные действия, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе в озере «Верхний пруд» около больницы имени Г. А. Захарьина утонул 23-летний мужчина. 20 июля в 18:30 его тело извлекли из водоема сотрудники регионального МЧС и передали для установления личности в полицию.

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