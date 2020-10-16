Чебоксары, , 14:10 — REGNUM В Чувашии устанавливаются обстоятельства гибели при пожаре двух человек — мужчины и женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Возгорание произошло в ночь с 15 на 16 октября 2020 года в одном из домов в Алатыре. Строение сгорело, на месте тушения были обнаружены тела двух человек: по данным следствия, это проживавшие в доме 62-летний мужчина и его 56-летняя сожительница. Также повреждены огнём три соседних дома.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

По данным спасателей, с начала года в Чувашии произошло 1369 пожаров, в которых погибли 46 человек, свыше 60 ранены. Общий материальный ущерб оценивается в 35 млн рублей.