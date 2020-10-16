Уфа, , 13:58 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с новым руководителем военного комиссариата региона Михаилом Блажевичем. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба главы республики.

По словам главы Башкирии, он очень рад, что комиссариат республики возглавил человек, который почти всю свою жизнь отдал службе в Вооружённых силах. В Башкирии сильные ратные традиции и высок престиж воинской службы.

«Мы надеемся, что эту работу вы успешно продолжите. Добро пожаловать!», — сообщил Хабиров.

В свою очередь, Михаил Блажевич поблагодарил главу региона за тёплый приём, сообщив, что знаком с историей Башкирии и достижениями своих предшественников на этом посту. Также он отметил, что задачи стоят большие, поэтому «будем стремиться к лучшему».

Сообщается, что полковник, командир 67-й зенитной ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ Михаил Александрович Блажевич родился в г. Киеве на Украине. Стал выпускником Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища и Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в г. Смоленске.

Согласно приказу министра обороны РФ от 24 сентября текущего года, был назначен на должность военного комиссара Башкирии.

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