Новосибирск, , 13:25 — REGNUM В Новосибирской области задержаны родители детей, погибших на пожаре. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, 15 октября 2020 года после тушения пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были обнаружены тела трёх малолетних детей.

Было установлено, что дети находились без присмотра родителей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Расследование уголовного дела продолжается.