Чита, , 13:06 — REGNUM В Забайкальском крае арестован бывший следователь по обвинению в должностном преступлении. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовное дело возбуждено по статье «за получение взятки в значительном размере».

По данным следствия, в 2018 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил 150 тыс. рублей от родственников фигуранта уголовного дела за изъятие из него части документов. В том же году он был уволен из следственных органов.

«Преступление выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Забайкальскому краю. По ходатайству следствия судом в отношении Балданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в следствии.

В управлении подчеркнули, что следователи оперативно реагируют на нарушения закона в том числе со стороны своих коллег, «невзирая на чины, должности и былые заслуги».

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