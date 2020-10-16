Климовский район, 16 октября 2020, 13:07 — REGNUM Микроавтобус Volkswagen Transporter врезался в трактор в Климовском районе Брянской области. Два пассажира иномарки получили травмы, сообщили 16 октября в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, 48-летний водитель микроавтобуса 15 октября не учёл дистанцию до впереди двигавшегося попутного трактора «Беларус» с картофельным комбайном. Столкновение произошло около 19:15 на 14-м километре автодороги Климово-Стародуб в Климовском районе.
Травмы головы получили 42-летний и 58-летний пассажиры Volkswagen, они госпитализированы.