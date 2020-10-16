Архангельск, , 12:38 — REGNUM На северодвинской свалке погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, трагедия случилась утром15 октября на территории северодвинского полигона ТКО. По версии следствия, 22-летий стажер-бульдозерист, управляя гусеничным бульдозером, не убедился в безопасности движения с поднятым отвалом, вследствие чего допустил наезд передней частью бульдозера на 55-летнего мужчину. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, погибший на свалке занимался сбором картона.

Дело возбуждено поч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).