Красноярск, , 12:35 — REGNUM В Казачинском районе Красноярского края следствие устанавливает обстоятельства гибели двух рыбаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром 16 октября в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Енисей в автомобиле обнаружили тела 41-летнего и 48-летнего жителей села Момотово с признаками утопления. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 15 октября трое жителей села Момотово приехали на рыбалку. Водитель припарковал автомобиль УАЗ на обочине дороги и уплыл на лодке. Двое его приятелей остались в автомобиле. Вернувшись утром с рыбалки, мужчина увидел, что автомобиль практически полностью погружен в воду. В ГСУ СКР предположили, что машина могла скатиться с гравийной насыпи дороги в воду, а спящие в ней мужчины не успели спастись.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшие без вести при опрокидывании лодки четверо рыбаков найдены живыми в Красноярском крае.

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