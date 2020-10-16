Самара, , 12:40 — REGNUM Два техногенных и два природных пожара повышенного ранга сложности за минувшие стуки ликвидировали в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 15 октября огнеборцы получили информацию о горении камыша около н.п. Кашпир м.р. Приволжский. Огнеборцы привлекались по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2». Огонь прошелся по площади две тысячи кв. метров. При этом существовала угроза перехода огня на жилые дома. В результате спасатели ликвидировали пожар, с которым боролись 21 человек на 10 единицах техники.

Днем того же дня огнеборцы получили сообщение о пожаре в дачном массиве «Стромиловский» м.р. Волжский. Пожарные также привлекались по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2». В огне сгорело восемь дачных домов на общей площади 600 кв метров. К вечеру пожары был ликвидирован. Никто не погиб и не пострадал. С этим пожаром боролись 36 человек на 11 единицах техники.

Отмечается, что в результате пожара в садовом товариществе «Березка» около н.п. Водино м.р. Красноярский, сообщение о котором также поступило днем 15 октября, сгорели шесть хозяйственных построек на общей площади 500 кв. метров. Огнеборцы привлекались по рангу вызова — «Пожар 1 БИС». Также никто не погиб и не пострадал. Этот пожар тушили 19 человек на семи единицах техники.

Сообщается, что около н.п. Николаевка в м.р. Волжский горела сухая трава и камыш на площади 1,9 тысяч кв. метров. Этот пожар, сообщение о котором поступило вечером 15 октября, также был ликвидирован. С ним боролись 48 человек на 11 единицах техники.

По словам спасателей, причинами всех вышеуказанных пожаров стал человеческий фактор.

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