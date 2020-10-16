Чита, , 12:22 — REGNUM В столице Забайкальского края Чите предстанет перед судом 45-летний местный житель по обвинению в изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в мае 2020 года мужчина, будучи пьяным, избил свою сожительницу и изнасиловал.

«Ранее обвиняемый работал в органах прокуратуры, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2020 года», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документы направлены в суд для рассмотрения по существу. В случае обвинительного вердикта обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.