Ярославль, 16 октября 2020, 12:22 — REGNUM В Ярославле более 80 студентов градостроительного колледжа изолированы в общежитии из-за контакта с заболевшим COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Меры приняты по предписанию Роспотребнадзора после выявления положительного результата теста у одной из студенток. Заболевшая девушка госпитализирована, ее соседки по комнате отправлены на обсервацию.
Вернуться к учебе в очном режиме студенты смогут после отрицательного результата исследования на COVID-19.
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