Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославле более 80 студентов градостроительного колледжа изолированы в общежитии из-за контакта с заболевшим COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Меры приняты по предписанию Роспотребнадзора после выявления положительного результата теста у одной из студенток. Заболевшая девушка госпитализирована, ее соседки по комнате отправлены на обсервацию.

«Проживавшие на одном этаже с заболевшей студенты изолированы и переведены на дистанционную форму обучения. Это более 80 человек, которые сейчас живут в своих комнатах на последнем четвертом этаже общежития. Все они пройдут лабораторное обследование на COVID-19. Обеспечение продуктами питания организовано силами волонтеров, соблюдающих санитарные требования. По письменному заявлению родителей студенты могут проходить изоляцию по месту жительства», — сообщил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков.

Вернуться к учебе в очном режиме студенты смогут после отрицательного результата исследования на COVID-19.

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