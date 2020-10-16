Чистопольский район, , 12:26 — REGNUM В Чистопольском районе Татарии произошел пожар в частном деревянном одноэтажном доме. После ликвидации пожара обнаружили тела троих мужчин в возрасте 59-ти, 45-ти и 39-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщение о пожаре в селе Чистопольские Выселки поступило 15 октября в 21:08. По факту гибели троих человек следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам»).

К тушению огня привлекали 14 единиц спецтехники и 41 человека. Причины пожара дома на площади в 54 кв. метра предстоит установить. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в селе Анатыш Рыбно-Слободского района Татарии вечером 11 октября после тушения пожара в одном из домов на улице Химиков обнаружили тела 27-летней женщины и 5-месячного мальчика с признаками воздействия огня. Также при пожаре пострадала и была госпитализирована в больницу с ожогами 49-летняя мать погибшей женщины.

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