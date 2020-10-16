Самара, , 12:03 — REGNUM Пять новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) выявили в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области выявлены новые случаи африканской чумы свиней в Волжском, Безенчукском, Красноярском районах и в г. Новокуйбышевске.

Так, в Красноярском районе в фермерском хозяйстве села Воздвиженка была зафиксирована гибель свиньи от АЧС. На территории Безенчукского района от АЧС погиб один кабан в ООО «Волжское». Кроме этого, шесть мертвых кабанов были найдены в лесу, который закреплен за областным обществом охотников и рыболовов «Кануевское».

Рядом с г. Новокуйбышевском и в Волжском районе был найдены два трупа погибших от АЧС кабанов.

Сообщается, что в текущем году в регионе было выявлено 115 случаев заболевания африканской чумой свиней, в том числе погибли 47 диких кабанов, 66 домашних свиней и два случая выявления генома АЧС в продукции животноводства.

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